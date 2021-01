GF Vip | Alda D’Eusanio rischia già l’espulsione | la frase della conduttrice scatena la bufera

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nemmeno il tempo di mettere piede all’internoCasa più spiata d’Italia chegià di essere espulsa. Ma cosa è accaduto per indignare così tanto i telespettatori e far partire un’indagine del Grande Fratello VIP? Nel mirino delle critiche è finita unapronunciata dalla, che ha fatto il suo ingresso nella Casa poco più di 24 ore fa. Lasi trovava assieme a Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola, discutendo amabilmente di cibo, come riporta anche Caffeina Magazine. Fin qui tutto bene, quando ad un certo puntosi è lasciata andare ad un’espressione che ha lasciato di stucco anche gli stessi concorrenti. “Perchè, vedi qualche ne*ro?”, la...