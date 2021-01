Gf Vip, Alba Parietti attacca Maria Teresa Ruta: «Per elevare te cerchi di abbassare un’altra» (Di domenica 31 gennaio 2021) Grande Fratello Vip, Alba Parietti attacca Maria Teresa Ruta: «Per elevare te cerchi di abbassare un’altra». Sfida tra prime donne durante la diretta della trentacinquesima puntata. Tutto è nato “per colpa” di Alain Delon. GF VIP, SCINTILLE Ruta-Parietti Nella puntata precedente Maria Teresa Ruta aveva confessato di essere stata corteggiata da Alain Delon durante una cena di gala, ma al momento di sedersi al suo tavolo ha trovato il posto occupato da Alba Parietti. Questa versione dei fatti però non è piaciuta alla Parietti che ha deciso di incontrarla faccia a faccia durante la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021) Grande Fratello Vip,: «Pertedi». Sfida tra prime donne durante la diretta della trentacinquesima puntata. Tutto è nato “per colpa” di Alain Delon. GF VIP, SCINTILLENella puntata precedenteaveva confessato di essere stata corteggiata da Alain Delon durante una cena di gala, ma al momento di sedersi al suo tavolo ha trovato il posto occupato da. Questa versione dei fatti però non è piaciuta allache ha deciso di incontrarla faccia a faccia durante la ...

