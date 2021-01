Furto in casa Icardi a Parigi (Di lunedì 1 febbraio 2021) . I ladri hanno portato via un bottino da 400mila euro. Indagini in corso. Parigi (FRANCIA) – Furto in casa Mauro Icardi a Parigi. Come riportato da L’Equipe, i ladri si sono introdotti nell’abitazione nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2021 approfittando dell’assenza del giocatore, impegnato con la squadra sul campo del Lorient. Il bottino portato via dai malviventi è stato di circa 400mila euro. E’ stata aperta un’indagine per cercare di risalire all’identità dei ladri. Furto in casa Icardi I ladri si sono introdotti nella villa di Mauro Icardi nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2021. A dare l’allarme è stato il personale alle dipendenze della coppia. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine per effettuare tutti i ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) . I ladri hanno portato via un bottino da 400mila euro. Indagini in corso.(FRANCIA) –inMauro. Come riportato da L’Equipe, i ladri si sono introdotti nell’abitazione nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2021 approfittando dell’assenza del giocatore, impegnato con la squadra sul campo del Lorient. Il bottino portato via dai malviventi è stato di circa 400mila euro. E’ stata aperta un’indagine per cercare di risalire all’identità dei ladri.inI ladri si sono introdotti nella villa di Mauronella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2021. A dare l’allarme è stato il personale alle dipendenze della coppia. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine per effettuare tutti i ...

SkySport : Furto in casa McKennie: ladri in azione durante Juventus-Spal di Coppa Italia - Corriere : Juventus, svaligiata la casa di McKennie durante la Coppa Italia - 90Valla : RT @SkySport: Icardi, ladri in casa e furto da 400 mila euro: la notizia dell'Equipe - RhoWalter : RT @_SiGonfiaLaRete: Ladri in casa per #Icardi: furto nell'abitazione parigina dell'ex #Inter - SkySport : Icardi, ladri in casa e furto da 400 mila euro: la notizia dell'Equipe -