Furto in casa Icardi a Parigi, bottino da mezzo milione di euro! (Di domenica 31 gennaio 2021) Svaligiata la casa di Mauro Icardi a Parigi. Non il miglior fine settimana per Mauro Icardi e la famiglia dell'attaccante argentino. Dopo quanto accaduto a Sergio Rico, derubato in casa la scorsa settimana, questa volta è toccato all'ex calciatore dell'Inter. Come racconta L'Equipe, Icardi è stato vittima di un Furto nella propria abitazione. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

