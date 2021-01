Frattura del piatto tibiale del ginocchio destro per Sofia Goggia (Di domenica 31 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. La sfortuna continua a perseguitare Sofia Goggia, vittima oggi di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile annullato sulla pista di Garmisch, a causa della nebbia. La 28enne finanziera bergamasca è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della commissione medica Fisi e il responso è stato una batosta. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esatti tempi di recupero ma la Goggia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo che partiranno lunedì 8 febbraio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) –composta dellaterale del. La sfortuna continua a perseguitare, vittima oggi di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile annullato sulla pista di Garmisch, a causa della nebbia. La 28enne finanziera bergamasca è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della commissione medica Fisi e il responso è stato una batosta. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esatti tempi di recupero ma lanon prenderà parte ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo che partiranno lunedì 8 febbraio e ...

