Francia, da Milano a Strasburgo: nuovo lavoro per il musicista Jacopo Costa

È uscito sabato 23 gennaio The Old Man's Place, il nuovo singolo del musicista Jacopo Costa. Il brano, disponibile online sulla piattaforma BandCamp e sulla pagina Youtube dell'artista, è la sesta uscita del nuovo progetto Jacopo Costa elettro acustic songs a cui Costa ha dato vita negli ultimi mesi, da Strasburgo, città dove vive e lavora. "Si tratta di un nuovo brano che ho scritto lo scorso anno e che ho registrato qualche mese fa. La produzione è essenzialmente autonoma, curo tutto in prima persona, ma sull'intero progetto mi sono fatto supportare da un tecnico del suono per avere una resa omogenea del lavoro finale". Un progetto che era già nei piani dell'artista ma che, in concomitanza con il ...

