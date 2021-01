Fortnite come la serie TV 'Dark'. La quinta stagione alimenta le folli teorie dei fan (Di domenica 31 gennaio 2021) Fortnite è sostanzialmente un titolo Battle Royale privo di una vera e propria trama: ogni tanto è possibile scoprire qualche piccolo dettaglio analizzando le skin, i trailer e alcuni eventi speciali. Tuttavia, di base, non abbiamo una vera e propria storia che collega tutte le stagioni e tutti gli eventi che sono accaduti fin'ora. Con l'arrivo della Season 5 di Fortnite Capitolo 2, potremmo aver finalmente ottenuto delle risposte. O almeno, i fan che hanno speso mesi, se non anni, ad analizzare ogni singolo evento di gioco, ne sembrano sicuri. Stiamo sempre parlando di teorie, ovviamente, prive di conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, quindi prendetele per quello che sono. Tuttavia, bisogna ammettere che il quadro generale è sicuramente plausibile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021)è sostanzialmente un titolo Battle Royale privo di una vera e propria trama: ogni tanto è possibile scoprire qualche piccolo dettaglio analizzando le skin, i trailer e alcuni eventi speciali. Tuttavia, di base, non abbiamo una vera e propria storia che collega tutte le stagioni e tutti gli eventi che sono accaduti fin'ora. Con l'arrivo della Season 5 diCapitolo 2, potremmo aver finalmente ottenuto delle risposte. O almeno, i fan che hanno speso mesi, se non anni, ad analizzare ogni singolo evento di gioco, ne sembrano sicuri. Stiamo sempre parlando di, ovviamente, prive di conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, quindi prendetele per quello che sono. Tuttavia, bisogna ammettere che il quadro generale è sicuramente plausibile. Leggi altro...

