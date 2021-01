Formazioni ufficiali Spezia-Udinese | Serie A 2020 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ledi, gara valida per la ventesima giornata del campionato di. Lunch match che vedrà contrapposte dueche si trovano entrambe a 18 punti, con un piccolo margine sulla zona retrocessione. Fischio d’inizio fissato per le ore 12.30 di domenica 31 gennaio. Di seguito le scelte dei due tecnici. LEDI: In attesa: In attesa SportFace.

DiMarzio : #InterBenevento, le scelte ufficiali degli allenatori - Fantacalciok : Serie A, Spezia – Udinese: le formazioni ufficiali - fcin1908it : Primavera Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: sorpresa Lindkvist, Oristanio in panchina -… - infoitsport : Sampdoria-Juventus, FORMAZIONI UFFICIALI: confermate le probabili, ci sono Chiellini e Bentancur - infoitsport : Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Barrow punta, Leao alle spalle di Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Mai prima di quest'anno i due club si sono sfidati a viso aperto in contesti: di ... il Grosseto ne sarà capace? PROBABILIRENATE GROSSETO Leggiamo adesso le probabili...I numeri della storia sono in effetti impressionanti: si contano sette incroci- per di ... PROBABILIJUVE STABIA VIBONESE Presentiamo adesso le probabilidi Juve Stabia ...Madrid, 29 gen 14:29 - (Agenzia Nova) - Le elezioni catalane si svolgeranno ufficialmente il 14 febbraio ... accogliendo il ricorso presentato da alcune formazioni politiche. La Corte, che si è ...Le probabili formazioni del match Catania-Monopoli, valevole per la 21ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00 ...