Formazioni ufficiali Atalanta Lazio | Miranchuk titolare | Musacchio in panchina

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri;, Ilicic; Zapata. All.Gasperini(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

Le formazioni ufficiali di Atalanta Lazio match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...
@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per il secondo round di Atalanta -Lazio dopo l'incontro in Coppa Italia di mercoled ...