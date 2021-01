“Flavio Insinna mi ha aiutata….”: le parole della professoressa dell’Eredità (Di domenica 31 gennaio 2021) Vediamo insieme in che cosa il bravissimo Flavio Insinna, ha aiutato la professoressa dell’Eredità, programma che conduce. Il programma che vede la conduzione del bravissimo e super amato Flavio Insinna è L’eredità che va in onda tutte le sere su Rai1. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato una professoressa sul presentatore. “Flavio Insinna mi ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 31 gennaio 2021) Vediamo insieme in che cosa il bravissimo, ha aiutato la, programma che conduce. Il programma che vede la conduzione del bravissimo e super amatoè L’eredità che va in onda tutte le sere su Rai1. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato unasul presentatore. “mi ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

SMSNEWSOFFICIAL : “A Sua Immagine” ricorda don Bosco, il Santo dei giovani. Ospite Flavio Insinna - marcotamboo : @andareairesti Vabbè ma ho detto italiana eh, qua è già tanto se a 30 anni non finisci a fare il cantante mascherat… - Mottalemi : Flavio Insinna ha proprio smesso di sopportare questo Rocco lo percepisco pieno esaurito ora gli sbrocca in diretta… - tempoweb : 'Dietro alla Farfalla c'è lei' Il travestimento-bomba fa impazzire lo studio - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Chiudiamo la settimana in allegria giocando e divertendoci con il simpatico Flavi… -