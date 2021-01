Fiorella Mannoia si sposa: a sorpresa le pubblicazioni (Di domenica 31 gennaio 2021) L’artista ha 66 anni e ha deciso di sposarsi con il suo compagno Carlo Di Francesco Fiorella Mannoia e il compagno Carlo Di Francesco si sposano. Lo scoop è del settimanale Dipiù. La cantante e il musicista stanno insieme già da più di dieci anni, ma Fiorella Mannoia aveva detto al Corriere della Sera: “Il matrimonio? Non l’ho mai ritenuto una priorità. Per me le coppie devono stare insieme finché c’è amore. Io ho sempre pensato che l’amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l’altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”. La coppia per lungo tempo aveva tenuto segreto il legame ai media e al pubblico, poi lo avevano svelato nel 2017. Carlo Di Francesco è un musicista, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) L’artista ha 66 anni e ha deciso dirsi con il suo compagno Carlo Di Francescoe il compagno Carlo Di Francesco sino. Lo scoop è del settimanale Dipiù. La cantante e il musicista stanno insieme già da più di dieci anni, maaveva detto al Corriere della Sera: “Il matrimonio? Non l’ho mai ritenuto una priorità. Per me le coppie devono stare insieme finché c’è amore. Io ho sempre pensato che l’amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l’altra persona. Forse il fatto di nonrmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”. La coppia per lungo tempo aveva tenuto segreto il legame ai media e al pubblico, poi lo avevano svelato nel 2017. Carlo Di Francesco è un musicista, ...

