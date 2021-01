Figli Mario Biondi, quanti ne ha? Una famiglia da record per lui (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mario Biondi, ma quanti Figli ha? Una famiglia da record per il cantante, che a 50 anni è diventato di nuovo papà. Mario Biondi, quanti Figli ha? Il cantante ha una famiglia davvero insolita e allargata: a 50 anni è diventato ancora papà. Oggi, 31 Gennaio, il cantante sarà ospite a Domenica In, dove presentera Leggi su youmovies (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., maha? Unadaper il cantante, che a 50 anni è diventato di nuovo papà.ha? Il cantante ha unadavvero insolita e allargata: a 50 anni è diventato ancora papà. Oggi, 31 Gennaio, il cantante sarà ospite a Domenica In, dove presentera

CorriereUmbria : Mario Biondi, nove figli con tre donne: la seconda moglie è la modella Giorgia Albarello. Ora di nuovo papà con la… - Agro__Punk : Stavo pensando, visto che la riapertura del ristorante non è prevista a breve, che sarebbe sensato pensare di arrot… - Fausto77969754 : @Sonofdl @OGiannino @jacopo_iacoboni Il magistrato era nell'esercizio delle sue funzioni, non si sono incontrati a… - infoitcultura : Mario Biondi: 'Ho avuto più tempo per i figli ma il palcoscenico mi manca' - infoitcultura : Mario Biondi, 50 anni, 9 figli e un nuovo album: «Dare, nella vita, è anche osare» -