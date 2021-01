Fidal | Stefano Mei nuovo presidente | ' L' atletica è gioia | ora discontinuità'

(Di domenica 31 gennaio 2021)Mei, 58 anni mercoledì prossimo, campione europeo dei 10000 metri a Stoccarda nel 1987, è ildella Federazione Italiana diLeggera. In un'elezione di massa, 1050 ...

Mei, 58 anni mercoledì prossimo, campione europeo dei 10000 metri a Stoccarda nel 1987, è il ... 'Ora sono meno impulsivo, meno kamikaze, penso di avere la statura per dirigere la'. ...Tutti gli eletti nel nuovo Consiglio federale IN AGGIORNAMENTO L'atletica italiana ha scelto: èMei il nuovo presidente dellaper il quadriennio 2021 - 2024. È questo l'esito dell'...“È stata una corsa entusiasmante”. Stefano Mei parla per la prima volta da presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, lui che di corsa se ne intende, re d’Europa nell’indimenticabile 1 ...ROMA (ITALPRESS) - Stefano Mei è il nuovo presidente della Federazione italiana di atletica leggera. L'assemblea elettiva, riunita alla Fiera di Roma, ha ...