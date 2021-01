Festival di Coachella, cancellato di nuovo l’evento più atteso in California (Di domenica 31 gennaio 2021) Salta per il secondo anno consecutivo il Festival di Coachella, una rassegna musicale negli Stati Uniti per i generi alternative, elettronica e contemporanea, un’esibizione dove si incontrano artisti di fama internazionale tra performance artistiche e alternative. L’edizione 2021 non potrà esserci a causa del nuovo coronavirus, succede per la seconda volta, la decisione lo scorso anno venne presa ad un mese dall’inizio evento. Lo spettacolo quest’anno si sarebbe tenuto sempre ad aprile 2021, presso l’Indiòs Empire Polo Club in California, lo stop arriva proprio dalle autorità sanitarie di Riverside: “preoccupazioni di una recrudescenza dei contagi da Covid-19”. Ecco i fatti di questi ultimi due anni Il Festival di Coachella viene organizzato con due weekend in ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Salta per il secondo anno consecutivo ildi, una rassegna musicale negli Stati Uniti per i generi alternative, elettronica e contemporanea, un’esibizione dove si incontrano artisti di fama internazionale tra performance artistiche e alternative. L’edizione 2021 non potrà esserci a causa delcoronavirus, succede per la seconda volta, la decisione lo scorso anno venne presa ad un mese dall’inizio evento. Lo spettacolo quest’anno si sarebbe tenuto sempre ad aprile 2021, presso l’Indiòs Empire Polo Club in, lo stop arriva proprio dalle autorità sanitarie di Riverside: “preoccupazioni di una recrudescenza dei contagi da Covid-19”. Ecco i fatti di questi ultimi due anni Ildiviene organizzato con due weekend in ...

Agenzia_Ansa : Il festival musicale americano di Coachella, in calendario ad aprile in California, è stato cancellato per il Covi… - lillydessi : Il festival musicale Coachella è stato cancellato: “Paura di una recrudescenza dei contagi da… - Il Fatto Quotidian… - lillydessi : Il Covid fa paura, cancellato il festival di Coachella - ANSA Nuova Europa - Italia_Notizie : Il festival musicale Coachella è stato cancellato: “Paura di una recrudescenza dei contagi da Covid-19” - zazoomblog : Il festival musicale Coachella è stato cancellato: “Paura di una recrudescenza dei contagi da Covid-19” -… -