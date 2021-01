Festeggiano il matrimonio e violano ogni regola | sposi nei guai

(Di domenica 31 gennaio 2021) E’ neiuna giovane coppia che ha deciso di festeggiare il. Violate mole norme di sicurezza anti covid: cosa succedere ora Anche in quest’ultimo anno estremamente complicato, in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

e festeggiamenti in barba al covid. I carabinieri hanno sanzionato una coppia di sposi e 17 commensali, colpevoli di aver violato le norme anticovid. Il fatto è accaduto a Forio d'Ischia, ...... allertati dal 112, sono intervenuti ieri sera presso un ristorante del comune foriano, dove si stava festeggiando un. I militari hanno trovato gli sposi e 17 persone. Tutti sono stati ...A Forio d'Ischia in provincia di Napoli un ristorante è stato chiuso perché ospitava una festa di matrimonio. Stessa sanzione a Roma a un locale con 57 clienti.Convola a nozze in gran segreto Gianpaolo Tarantini, considerato il 'Goldern Boy' di Silvio Berlusconi: tutto svolto di nascosto ...