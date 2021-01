Festeggiano il matrimonio al ristorante con 17 invitati | tutti multati

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Forio d’Ischia hanno interrotto i festeggiamenti di unall’interno di un. Sono fioccate dunque le multe sia per gli sposi ma anche per gli. I carabinieri sono intervenuti su una segnalazione trovando quindi marito, moglie, e 17. Normalmente non sarebbe una notizia. Oggi però ci troviamo di fronte ad una pandemia, ad una situazione sanitaria che non permette di vivere come abbiamo sempre fatto. Anche alcune semplici cose come une festa è diventata complicata. Per molti è difficile accettare tutto questo ma bisogna farlo. Ne vale sia della nostra salute ma anche di quella del prossimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.