Festa Politano | Napoli forte Gattuso ha ampia scelta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Entra, segna, chiude la partita e regala tre punti importantissimi a. Matteoè uno che non fa mai mancare il proprio contributo al, tornato a prendersi i tre punti in ...

Matteo Politano è uno che non fa mai mancare il proprio contributo al Napoli, tornato a prendersi i tre punti in campionato con il 2 - 0 al Parma. "Oggi era fondamentale vincere - ha detto a Sky Sport -, ... Zielinski serve Politano che insacca con un pregevole tocco morbido: "che delicatezza". Altri 10' ed Elmas si unisce alla festa. È però la magia di Insigne a impreziosire l'azione del poker ... L'esterno è entrato e ha chiuso il match contro il Parma: "Siamo stati bravi a reagire, ci facciamo trovare sempre pronti. Mi sento assolutamente integrato" ... Gattuso torna a prendersi i tre punti in campionato con una rete per tempo. Palo Insigne, non arriva il 100° gol in maglia azzurra ...