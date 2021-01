Festa di matrimonio nel napoletano | multe salate e sanzioni per tutti

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) I Carabinieri della squadra mobile di Forio, su segnalazione, si sono recati presso un noto ristorante della zona, all’interno del quale hanno trovato due sposi seduti al tavolo e 17 invitati. Peri commensali è scattata la multa, così come per il proprietario del ristorante, al quale è stata anche inflitta la sanzione della chiusura temporanea del locale. La, infatti, si era tenuta in violazione delle disposizioni delll’attuale DPCM. Forse i partecipanti alladovevano avere qualche confusione in merito, quindi ai fini della corretta applicazione e del rispetto delle normative vigenti, per fare chiarezza ricordiamo che, anche in zona gialla: “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”. La norma vale almeno fino al 15 febbraio ...