Fedez | fine del caso ‘squalifica Sanremo’ | ecco cosa ha deciso la Rai

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il rapper sarà in gara nonostante abbia diffuso in anticipo uno stralcio del brano da proporre al concorso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Allaniente espulsione. Nonostante il video postato su Instagram dain cui si sentivano alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l'...Sul caso diinterviene (ovviamente) il Codacons. Tutti l'aspettavamo ed allaè arrivato il commento del Codacons sul frammento di canzone die Francesca Michielin finito su Instagram. L'associazione per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori ha chiesto ...Fedez sarà regolarmente in gara al Festival di Sanremo 2021 (a patto che la kermesse vedrà la luce, con o senza pubblico), non ci sarà alcuna squalifica. La Rai si è già espressa sul caso e avrebbe al ...La scelta motivata dalla durata dell’interpretazione nel video postato e successivamente cancellato dall’artista: risulta essere estremamente ridotta ...