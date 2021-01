Fedez eliminato da Sanremo 2021? Il clamoroso errore del cantante sui social: la reazione di Francesca Michielin (Di domenica 31 gennaio 2021) La presenza di Fedez al Festival di Sanremo è stata tra le più chiacchierate negli ultimi mesi. Il giovane rapper parteciperà in coppia con Francesca Michielin con un inedito duetto. Eppure, nelle ultime ore un clamoroso errore da parte del marito di Chiara Ferragni starebbe minando la sua presenza all’interno della nota kermesse musicale. E … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 31 gennaio 2021) La presenza dial Festival diè stata tra le più chiacchierate negli ultimi mesi. Il giovane rapper parteciperà in coppia concon un inedito duetto. Eppure, nelle ultime ore unda parte del marito di Chiara Ferragni starebbe minando la sua presenza all’interno della nota kermesse musicale. E … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

insilenzioioete : Ma fedez è eliminato o no quindi - rkoma12 : @Marianna745 @GiusCandela @SanremoRai @Fedez @francescacheeks Ma a prescindere, è stato pubblicato per errore ed eliminato dopo pochissimo. - maaxxx95 : Non li elimineranno ma il re delle instagram stories eliminato per una gaffe nelle instagram stories sarebbe stato poetico #fedez - Rickyrickyric89 : RT @YosefPiperno: . @ChiaraFerragni mi è arrivato questo video, dicono sia Fedez e sembra sia la canzone di Sanremo, non ci voglio credere… - YosefPiperno : . @ChiaraFerragni mi è arrivato questo video, dicono sia Fedez e sembra sia la canzone di Sanremo, non ci voglio c… -