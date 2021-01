FANTACALCIO – Napoli-Parma | gol del 2-0 di Politano o autogol di Osorio? VIDEO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Con Matteoarriva il raddoppio delcontro il. Un tiro dal limite dell’area da parte dell’esterno d’attacco degli azzurri che trova la netta deviazione da parte diche devia e spiazza Sepe. Alin molti si chiedono a chi la Lega assegnerà il gol: non ci sono dubbi, il tiro era diretto verso la porta e dunque è dial 100%. In alto il. SportFace.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-PARMA. NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ma ...