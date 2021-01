"Fai come me...". Guido Crosetto, strepitoso "schiaffone" a Lilli Gruber: la vedi e sbrocchi? Ecco la soluzione (Di domenica 31 gennaio 2021) Un programma a senso unico. Da anni. Da sempre. Si tratta di Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7 ogni giorno. Anche ieri sera, sabato 30 gennaio. Una puntata come tutte le altre: rosso spinta, dove la pluralità di pensiero è soltanto un lontano ricordo. Puntata che ha fatto sbottare anche Augusto Minzolini, che durante la messa in onda di Otto e Mezzo ha riversato su Twitter tutto il suo disappunto contro il format di Lilli Gruber. E lo ha fatto senza giri di parole, senza risparmiarsi parole forti. "vedi Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte - premette il giornalista -. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia", conclude picchiando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Un programma a senso unico. Da anni. Da sempre. Si tratta di Otto e Mezzo di, in onda su La7 ogni giorno. Anche ieri sera, sabato 30 gennaio. Una puntatatutte le altre: rosso spinta, dove la pluralità di pensiero è soltanto un lontano ricordo. Puntata che ha fatto sbottare anche Augusto Minzolini, che durante la messa in onda di Otto e Mezzo ha riversato su Twitter tutto il suo disappunto contro il format di. E lo ha fatto senza giri di parole, senza risparmiarsi parole forti. "Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte - premette il giornalista -. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia", conclude picchiando ...

