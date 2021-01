Ex agente KGB: Trump una risorsa del governo russo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il giornale britannico The Guardian pubblica una rivelazione shock. Secondo un ex agente del KGB, Yuri Shvets, Donald Trump sarebbe stato un osservato speciale della Russia fin dagli anni ’80. Shvets, una fonte chiave per il nuovo libro del giornalista Craig Unger intitolato “American Kompromat”, ha affermato che The Donald era la risorsa perfetta per Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Il giornale britannico The Guardian pubblica una rivelazione shock. Secondo un exdel KGB, Yuri Shvets, Donaldsarebbe stato un osservato speciale della Russia fin dagli anni ’80. Shvets, una fonte chiave per il nuovo libro del giornalista Craig Unger intitolato “American Kompromat”, ha affermato che The Donald era laperfetta per

