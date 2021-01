Eva Mendes: «I social? Prima viene la famiglia» (Di domenica 31 gennaio 2021) «Sto postando meno sui social perché voglio essere davvero presente per la mia famiglia. Le mie piccole hanno bisogno di me e stare sui social prende troppo tempo». Eva Mendes spiega così, ancora una volta, perché non è presente quanto i fan vorrebbero sui social. Proprio la risposta di un fan ha fatto partire il dialogo. Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) «Sto postando meno sui social perché voglio essere davvero presente per la mia famiglia. Le mie piccole hanno bisogno di me e stare sui social prende troppo tempo». Eva Mendes spiega così, ancora una volta, perché non è presente quanto i fan vorrebbero sui social. Proprio la risposta di un fan ha fatto partire il dialogo.

Ultime Notizie dalla rete : Eva Mendes Fast and Furious: ordine cronologico e ordine di visione della saga

Dopo varie peripezie, anche grazie all'aiuto dell'agente sotto copertura Monica Fuentes ( Eva Mendes ), il ricercato viene assicurato alla giustizia. Dal canto suo, però, Brian decide di restare a ...

web Durante il weekend Eva Mendes è ritornata su Instagram dopo un periodo d'assenza che si protraeva ormai dallo scorso 29 dicembre. L'attrice ha approfittato della cosa per motivare la sua latitanza e spiegare ai suoi fan ...

L'attrice risponde a una fan che la accusava di essere raramente on line a causa di un intervento di chirurgia estetica. Eva Mendes parla invece di impegni in famiglia ...

L'attrice ha raccontato di essere stata rimproverata da una delle sue figlie per aver passato troppo tempo attaccata allo smartphone ...

