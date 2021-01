Eterni migranti | vittime degli aiuti Pellicciari e l’emergenza in Bosnia

(Di domenica 31 gennaio 2021) Stringe il cuore vedere il calvario senza fine deiinintrappolati in una condizione inumana e senza reali prospettive di sblocco. Le immagini che giungono provocano angoscia anche nell’osservatore più distaccato e stimolano un senso di pìetas che prevale su ogni considerazione politica tanto da farla sembrare quasi fuori luogo. Eppure, di nuovo, ci si sofferma molto sul “come” della tragedia umana, meno sul suo “perché”. Che viene ricondotto ad una generica insensibilità delle autorità competenti; che in realtà molto poco dice dei veri motivi dello stallo e delle responsabilità politiche in gioco. Quanto sta avvenendo nei pressi di Biha? è epilogo inevitabile di una crisi annunciata da tempo; quando gli esperti di flussi migratori avvisarono che la “rotta balcanica” si sarebbe presto riattivata poiché permette a chi proviene dall’Asia ...

Ultime Notizie dalla rete : Eterni migranti

Euronews Italiano

Peraltro, in un momento in cui aumentano i reati fiscali e i ricorsi dei(il 53% delle ... per il terrore d'incappare nei nostri processie talora bizzarri. Dove la giustizia è ...... cercando di mitigare, ma non troppo, i provvedimenti di respingimento dei/delle" come ... a partire dal fatto che cominciano a sciogliersi ghiacciai considerati fino a poco tempo fa "". ...Scontri nel primo esecutivo con la Lega sul tema dei migranti, sia sui blocchi delle navi che sui decreti sicurezza. Con l’esecutivo giallo-rosso sulle messe nella fase 2.La popolazione locale dice: "Ora basta". Serbi e croati non vogliono migranti sul loro territorio. L'Europa fa pressioni "per risolvere il problema", Sarajevo s ...