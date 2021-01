Esclusiva | Rugani | il Toro riflette E il Parma c’è sempre di più

Leggi su alfredopedulla

Danielepuò lasciare il Rennes nelle ultime ore di mercato. Ilsi è informato anche oggi, ha parlato con la Juve, ha il nodo NKolou che è in scadenza e può dire no a tutti per scegliere la prossima destinazione. Ilha il via libera della Juve, ci ha pensato seriamente, ha valutato i costi (circa due milioni per il prestito, ingaggio a parte) ma non ha deciso. Il, invece, è tornato sotto in serata, vuole prendere un altro difensore centrale dopo Bani (che ancora non è stato ufficializzato) e non solo un attaccante che servirebbe come il pane da mesi. Ilè suda ieri, può decidere di accelerare, a maggiore ragione se il Torino scegliesse di non andare avanti.