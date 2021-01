Esclusiva | la Spal su Donnarumma | il Brescia non molla Ciurria

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilsta facendo male, il nuovo corso con Dionigi non paga. Il presidente ha provveduto al rinnovo dell’allenatore per dargli fiducia, ma fin qui Dionigi ha dimostrato di essere inadeguato. Intanto, occhio alle ultime evoluzioni di mercato: laha chiesto Alfredo, ilcontinua a marcareche il Pordenone non vorrebbe cedere. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: Perugia, preso il portiere Minelli dalla Spal) Playhitmusic - - infoitsport : Esclusiva - Diaw a Monza-News: 'Un sogno arrivare al Monza, sono già disponibile per la Spal' - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Lecce: su Pettinari Pordenone e Spal - Noovyis : (Esclusiva: Diaw, forte rilancio del Monza. Ora palla alla Spal) Playhitmusic - - cody53250131 : RT @PaPaganini: #Juventus #Spal ore 20.45 esclusiva @Raisport -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Spal

alfredopedulla.com

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diMonza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l'appuntamento è riservato inai possessori ......sono i bianconeri che hanno centrato l'obiettivo eliminando senza troppe difficoltà la modesta. verrà trasmesso in diretta ed insu RAI 1: collegamento con lo stadio a partire dalle ...Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com sarebbe pronto nelle ultime ore un duello Spal Brescia per Nestorovski dell’Udinese ...Diretta Spal Monza. Streaming video e tv del match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B ...