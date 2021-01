Esclusiva | la Spal insiste per Donnarumma La Reggina aspetta Okwonkwo Monza-Obi | le ultime

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lacerca un grande attaccante e vorrebbe fare un sacrificio per Alfredo, come anticipato stamattina.non è incedibile per il Brescia che ha già perso Torregrossa, ma dipende dai sostituti (non solo Ciurria), lavuolere. Laconta domani di incassare il sì didopo quello del Bologna. Capitolo Obi: è in scadenza con il Chievo, oggi è entrato dalla panchina, ilpuò approfondire senza dimenticare l’interesse del Karagumruk. Foto: Twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: la Spal su Donnarumma, il Brescia non molla Ciurria) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Perugia, preso il portiere Minelli dalla Spal) Playhitmusic - - infoitsport : Esclusiva - Diaw a Monza-News: 'Un sogno arrivare al Monza, sono già disponibile per la Spal' - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Lecce: su Pettinari Pordenone e Spal - Noovyis : (Esclusiva: Diaw, forte rilancio del Monza. Ora palla alla Spal) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Spal

alfredopedulla.com

... ad eccezione dell'anticipo, manda in onda tutte le partite di campionato in. La visione ...sono riusciti ad abbandonare la zona retrocessione e sono reduci da un bel pareggio contro la, ......e il futuro del portiere della Juventus 'Ecco Il Segreto Di Gigi Buffon' - Intervistaall'... come confermato anche da Andrea Pirlo dopo il match di Coppa Italia della Juventus contro la: ...L’intervento in esclusiva a CMIT TV di Silvano Martina su Gianluigi Buffon ... come confermato anche da Andrea Pirlo dopo il match di Coppa Italia della Juventus contro la Spal: “Gigi avra ancora ...La partita SPAL - Monza del 31 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la ventesima giornata di Serie B ...