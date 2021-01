Esclusiva | Cavion tra la Salernitana a zero e il Brescia che ci prova

(Di domenica 31 gennaio 2021) Micheleè in scadenza di contratto con l’Ascoli e ha un accordo di massima con laa parametroa partire dalla prossima stagione. Adesso si tratta di capire se i club interessati, in modo particolare il, riusciranno a capovolgere una situazione che per l’estate è già stata battezzata. Saranno ore calde, le ultime di calciomercato, anche per il centrocampista classe 1994. Foto: Sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Cavion

alfredopedulla.com

