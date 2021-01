Eroe di Chernobyl: sopravvissuto alla tragedia, è morto di Covid (Di domenica 31 gennaio 2021) Choc per il decesso di un anziano Eroe di Chernobyl: sopravvissuto alla tragedia, il pilota russo è morto di Covid. (screenshot video)Un pilota di elicotteri russo che ha rischiato la vita per chiudere i reattori nucleari velenosi durante il disastro di Chernobyl è purtroppo morto a causa del Covid-19. Il generale Nikolai Antoshkin è morto all’età di 78 anni, dopo quella che il presidente del parlamento russo ha descritto come una “malattia difficile”. Lo riporta il New York Times. Ti potrebbe interessare anche -> Covid, vaccino AstraZeneca non efficace negli over 65? L’azienda chiarisce Il generale era responsabile di una flotta di 100 elicotteri che si sono ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) Choc per il decesso di un anzianodi, il pilota russo èdi. (screenshot video)Un pilota di elicotteri russo che ha rischiato la vita per chiudere i reattori nucleari velenosi durante il disastro diè purtroppoa causa del-19. Il generale Nikolai Antoshkin èall’età di 78 anni, dopo quella che il presidente del parlamento russo ha descritto come una “malattia difficile”. Lo riporta il New York Times. Ti potrebbe interessare anche ->, vaccino AstraZeneca non efficace negli over 65? L’azienda chiarisce Il generale era responsabile di una flotta di 100 elicotteri che si sono ...

