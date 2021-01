Enock Barwuah furioso dopo le parole di Alda D’Eusanio | interviene anche Alba Parietti

(Di domenica 31 gennaio 2021)Fausto Leali, a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del GF Vip pronuncia una parola razzista che potrebbe costarle la squalifica dal reality. Se, nel caso del cantante, aveva compreso e perdonato il contesto in cui era stata pronunciata, in questo caso il ragazzo ha fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In particolar modo l'ex concorrente del GF Vip 5,, ha pubblicato il video incriminato sui suoi profili Twitter e Instagram e ha commentato: 'Questo non è un errore, ma molto di più. ...Stesso strafalcione commesso da Fausto Leali che ha utilizzato la parola 'ne*ro', riferendosi ad, fratello di Mario Balotelli, per poi essere etichettato e accusato di razzismo. E così ...Alda D'Eusanio è già a rischio squalifica per la frase che ha pronunciato. Il duro commento di Enock Barwuah sulle sue parole.Enock Barwuah si scaglia duramente contro Alda D'Eusanio per le battute infelici pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip 5 ...