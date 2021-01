Emma Marrone, la dedica ha un risvolto tragico: la sua risposta sui social (Di domenica 31 gennaio 2021) . La cantante ha pubblicato una storia su Instagram per commentare un accaduto Emma Marrone è stata protagonista di un episodio alquanto divertente ma anche discutibile. Non tutte le storie d’amore durano per la vita, e in questi giorni lei è finita sotto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) . La cantante ha pubblicato una storia su Instagram per commentare un accadutoè stata protagonista di un episodio alquanto divertente ma anche discutibile. Non tutte le storie d’amore durano per la vita, e in questi giorni lei è finita sotto L'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetPlay : Una storia di amicizia e musica che dura da più di 10 anni ? #Verissimo @AmorosoOF @MarroneEmma - occhiprofondii : RT @indecisissimo: se nell’edizione di amici di Emma Marrone tifavate per Loredana Errore bloccatemi - LeoFiorino : RT @Alien1it: L’accusa dell’ex ballerino di Amici a #Emma_Marrone: “Le gambe le ha aperte veramente, per la carriera”. - needsmvlfoy : @soyals_ in tema emma marrone luci blu - gchiaa : RT @indecisissimo: se nell’edizione di amici di Emma Marrone tifavate per Loredana Errore bloccatemi -