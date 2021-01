Elton John, sapete perché mette occhiali stravaganti? Il motivo (Di domenica 31 gennaio 2021) . Dopo il film “Rocketman” sulla sua vita, andato in onda su Canale Cinque qualche sera fa, tutti sono curiosi di saperne di più Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@EltonJohn) Elton John ha scritto la storia della musica mondiale L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) . Dopo il film “Rocketman” sulla sua vita, andato in onda su Canale Cinque qualche sera fa, tutti sono curiosi di saperne di più Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ha scritto la storia della musica mondiale L'articolo proviene da YesLife.it.

matteograndi : Conte minaccia: “se cado io c’è Draghi”. Apicella rincara: “se vado via io c’è Elton John”. - GiuseppeRF82 : RT @matteograndi: Conte minaccia: “se cado io c’è Draghi”. Apicella rincara: “se vado via io c’è Elton John”. - angelodark33 : Dagli anni 70 in poi Sono 50 anni di Musica E che Musica Ragazzi non imitate ma la classe e per pochi… - GiulianoRobe : RT @matteograndi: Conte minaccia: “se cado io c’è Draghi”. Apicella rincara: “se vado via io c’è Elton John”. - MrMagis : RT @matteograndi: Conte minaccia: “se cado io c’è Draghi”. Apicella rincara: “se vado via io c’è Elton John”. -