Elmas e Politano risolvono per il Calcio Napoli una noiosa partita contro il Parma al Maradona | 2-0

MediasetTgcom24 : Serie A, Napoli-Parma 2-0: Gattuso riparte con Elmas e Politano #napoli - SkySport : NAPOLI-PARMA 2-0 Risultato finale ? ? #Elmas (32') ? #Politano (82') ? SERIE A – 20^ giornata ??… - andreafabris96 : Il ???? #Napoli batte 2-0 il ???? #Parma. Decisive le reti di Elif #Elmas ???? e Matteo #Politano ????. #SerieA ????… - sportli26181512 : Napoli-Parma 2-0: Gattuso si riscatta con Elmas e Politano: Gli azzurri raccolgono tre punti d'oro ma non entusiasm… - lucacerchione : Napoli-Parma 2-0: Elmas la sblocca, Politano la chiude. Gattuso confuso. Le pagelle ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elmas Politano

L'hanno risolta due lampi, uno dinel primo tempo e un altro dinella ripresa. In mezzo c'è stato tanto Parma, che ha avuto spesso il predominio del gioco e del possesso (55% alla fine)...lo salta in occasione dell'1 - 0. Devia il pallone di. Gagliolo 5,5 gioca da centrale, spesso si allarga su Lozano Pezzella 5,5 soffre nel confronto con Lozano Grassi 5 si occupa di ...Successo del Napoli in campionato. La squadra di Gattuso torna a vincere e si rilancia in campionato. Al " Maradona " segnano Elmas e ...Napoli, 31 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli si lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio 'Maradona' supera 2-0 il Parma risalendo al quarto posto in classifi ...