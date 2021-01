Ella Emhoff, la figlia artista di Kamala Harris diventa modella (Di domenica 31 gennaio 2021) Il giorno dell’Inauguration Day forse mai come quest’anno ha aperto le porte al cambiamento. Con l’insediamento del presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris è finita ufficialmente l’era Trump e, a dare il benvenuto alla nuova amministrazione, all’insediamento hanno preso parte personalità di spicco che, con i loro appelli, hanno dato in qualche modo voce ad un America rimasta forse per troppo tempo in silenzio: l’America multiculturale, multietnica, che vuole accogliere e non dividere. Da JLo a Michelle Obama, fino alla giovane poetessa Amanda Gorman, che ha incantato il mondo con la forza delle sue parole, ma non solo. A Washington D.C. quel giorno abbiamo visto anche le famiglie del neopresidente eletto Joe Biden e dElla vicepresidente Kamala Harris che, ovviamente, erano presenti alla ... Leggi su dilei (Di domenica 31 gennaio 2021) Il giorno dell’Inauguration Day forse mai come quest’anno ha aperto le porte al cambiamento. Con l’insediamento del presidente Joe Biden e la vicepresidenteè finita ufficialmente l’era Trump e, a dare il benvenuto alla nuova amministrazione, all’insediamento hanno preso parte personalità di spicco che, con i loro appelli, hanno dato in qualche modo voce ad un America rimasta forse per troppo tempo in silenzio: l’America multiculturale, multietnica, che vuole accogliere e non dividere. Da JLo a Michelle Obama, fino alla giovane poetessa Amanda Gorman, che ha incantato il mondo con la forza delle sue parole, ma non solo. A Washington D.C. quel giorno abbiamo visto anche le famiglie del neopresidente eletto Joe Biden e dvicepresidenteche, ovviamente, erano presenti alla ...

