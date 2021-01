El Mundo sbatte in prima pagina il contratto di Messi con tanto di cifre (Di domenica 31 gennaio 2021) Il quotidiano spagnolo El Mundo sbatte in prima pagina il contratto di Leo Messi e mostra le cifre del quadriennale dell’attaccante argentino che avrebbe prosciugato le casse del club. Il quotidiano spagnoli ha avuto accesso alle cifre e le ha subito spiattellate perché è chiaro che c’è qualcuno che ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che il contratto dell’argentino ha avuto sulle prosciugate casse del Barça paragonandolo con gli esiti relativi degli ultimi anni sul piano sportivo Il contratto della Pulce vale in tutto oltre mezzo miliardo di euro: 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione ai quali vanno aggiungi un premio di 115 milioni di euro al momento della firma e un premio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Il quotidiano spagnolo Elinildi Leoe mostra ledel quadriennale dell’attaccante argentino che avrebbe prosciugato le casse del club. Il quotidiano spagnoli ha avuto accesso allee le ha subito spiattellate perché è chiaro che c’è qualcuno che ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che ildell’argentino ha avuto sulle prosciugate casse del Barça paragonandolo con gli esiti relativi degli ultimi anni sul piano sportivo Ildella Pulce vale in tutto oltre mezzo miliardo di euro: 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione ai quali vanno aggiungi un premio di 115 milioni di euro al momento della firma e un premio ...

infoitsport : Messi, El Mundo sbatte in prima pagina il contratto di Lionel: 'Ecco quanto guadagna' - infoitsport : El Mundo sbatte in prima pagina l'ingaggio di Messi: 'Il contratto faraonico che rovina il Barça' - infoitsport : PRIMA PAGINA - El Mundo sbatte in copertina il contratto di Messi: mezzo miliardo in 4 anni! - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - El Mundo sbatte in copertina il contratto di Messi: mezzo miliardo in 4 anni! - TuttoMercatoWeb : El Mundo sbatte in prima pagina l'ingaggio di Messi: 'Il contratto faraonico che rovina il Barça' -