Ecoincentivi per auto e moto, già prenotato un terzo dei fondi per benzina e diesel puliti. Chiesti meno di 10 milioni per veicoli elettrici (Di domenica 31 gennaio 2021) La nuova tornata di incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni fa il pieno di richieste, ma non per i veicoli elettrici e ibridi. A due settimane dall'avvio delle prenotazioni da parte dei concessionari, scattate lo scorso 18 gennaio, i fondi messi a disposizione della legge di Bilancio sono andati già esauriti per quasi un terzo per quel che riguarda le vetture a benzina e diesel puliti. Dei 250 milioni stanziati ne rimangono infatti circa 170. meno gettonati i bonus per le elettriche e ibride: dei 120 milioni stanziati ne sono stati prenotati meno di 10. Secondo i dati del portale Ecobonus del ministero dello Sviluppo economico, per le auto con emissioni tra ...

