Ecco quanti soldi darà la Rai a Ibrahimovic per Sanremo: la cifra sconvolgente del cachet, terremoto a Viale Mazzini (Di domenica 31 gennaio 2021) Fari puntati sul Festival di Sanremo, non soltanto per la querelle relativa al pubblico e per la possibilità che l'inizio slitti rispetto alla data prevista, il prossimo 2 marzo. Amadeus resterà in sella, conduttore su Rai 1 della kermesse e direttore artistico: la conferma dopo la polemica con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, proprio sul nodo del pubblico. Ma si diceva, come ogni anno fari puntati anche per le indiscrezioni sul cahcet del protagonisti. Ne parla Nuovo Tv, che svela come la Rai abbia tagliato di circa 600mila euro la cifra impegnata lo scorso anno. Il taglio però non dovrebbe colpire Amadeus, il cui cachet dovrebbe essere tra 500-600 mila euro. Per Fiorello, la spalla del conduttore, circa la metà rispetto a quanto percepito da Amadeus. Ma le indiscrezioni più clamorose sono quelle relative a Zlatan ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Fari puntati sul Festival di, non soltanto per la querelle relativa al pubblico e per la possibilità che l'inizio slitti rispetto alla data prevista, il prossimo 2 marzo. Amadeus resterà in sella, conduttore su Rai 1 della kermesse e direttore artistico: la conferma dopo la polemica con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, proprio sul nodo del pubblico. Ma si diceva, come ogni anno fari puntati anche per le indiscrezioni sul cahcet del protagonisti. Ne parla Nuovo Tv, che svela come la Rai abbia tagliato di circa 600mila euro laimpegnata lo scorso anno. Il taglio però non dovrebbe colpire Amadeus, il cuidovrebbe essere tra 500-600 mila euro. Per Fiorello, la spalla del conduttore, circa la metà rispetto a quanto percepito da Amadeus. Ma le indiscrezioni più clamorose sono quelle relative a Zlatan ...

