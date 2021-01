Eboli | Incassava anticipi per auto fantasma

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 31 gennaio 2021) di Pina Ferro Pagavanopermai arrivate. A mettere la parola fine al raggiro sono stati i finanzieri del comando provinciale di Salerno i quali hanno proceduto anche ad un sequestro di beni. Gli uomini della Fiamme gialle hanno di recente concluso un’attività ispettiva nei confronti del titolare di unsalone di Ponte Barizzo ada carico del quale risultano decine di denunce di clienti che hanno anticipato in tutto od in parte il corrispettivo convenuto, senza però entrare in possesso della vettura. Le indagini delle Fiamme gialle sono state avviate proprio in seguito all’esposto di una donna che ha riferito di aver consegnato a Giuseppe Saponara, 38 anni, di, contanti per circa 1.000 euro, a titolo di acconto per l’acquisto di un’utilitaria che sarebbe dovuta arrivare ...