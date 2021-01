E' morta Giorgia Martone | il ricordo sui social | Gentilezza | energia e grande competenza

radio_milano : RT @qn_giorno: #Milano, è morta Giorgia Martone, il ricordo sui social: 'Gentilezza, energia e grande competenza' - qn_giorno : #Milano, è morta Giorgia Martone, il ricordo sui social: 'Gentilezza, energia e grande competenza' - qn_giorno : #Milano, morta sotto i ferri la regina dei profumi: 'Giorgia, una tragedia che lascia muti' - infoitinterno : Morta sotto i ferri la regina dei profumi: 'Giorgia, una tragedia che lascia muti' - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’imprenditrice dei profumi Giorgia Martone morta a 41 anni. «Shock sotto i ferri» -

Ultime Notizie dalla rete : morta Giorgia

Milano, 31 gennaio 2021 - L'ultimo saluto aMartone , ricercatrice nel campo della profumeria , cofondatrice di LabSolue Perfume ... La 41enne èdurante un'operazione chirurgica in una ...Una scomparsa - quella diMartone ,per uno shock mentre era in sala operatoria, a Milano, per un intervento dalla durata prevista di 15 minuti - talmente prematura e repentina, che non ...Doveva essere un intervento chirurgico da un quarto d'ora e invece si è rivelato letale. È morta giovedì, all'Ospedale San Giuseppe di Milano, l'imprenditrice ...L'imprenditrice si è spenta durante un'operazione chirurgica. Cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory ed erede del colosso Industrie Cosmetiche Riunite ...