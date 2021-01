Dove finisce l’umanità VIDEO Migranti, il confine di Lipa (Di domenica 31 gennaio 2021) Pietro Bartolo è uno dei parlamentari italiani, gruppo Pd, i quali hanno avuto problemi dalle autorità locali nella missione per verificare la condizione insostenibile dei Migranti nella rotta balcanica. A Lipa, in zona bosniaca, sono bloccati, a venti gradi sotto zero. Nel VIDEO di Pietro Bartolo, che di tragedie della migrazione ne ha viste un mare da medico a Lampedusa, ha diffuso il breve VIDEO dalla rotta balcanica. Per lavarsi, a meno venti gradi, quelle persone devono usare il ghiaccio. Come si possa essere così disumani nel tenere in una condizione del genere le persone è inspiegabile. Fare poi gli schizzinosi e i superiori nei confronti dei Migranti è abominevole. Frontiere.Confini.Esseri umani.#RottaBalcanica #RestiamoUmani pic.twitter.com/VLciE5Fa0x — Pietro Bartolo (@bartolopietro1) ... Leggi su noinotizie (Di domenica 31 gennaio 2021) Pietro Bartolo è uno dei parlamentari italiani, gruppo Pd, i quali hanno avuto problemi dalle autorità locali nella missione per verificare la condizione insostenibile deinella rotta balcanica. A, in zona bosniaca, sono bloccati, a venti gradi sotto zero. Neldi Pietro Bartolo, che di tragedie della migrazione ne ha viste un mare da medico a Lampedusa, ha diffuso il brevedalla rotta balcanica. Per lavarsi, a meno venti gradi, quelle persone devono usare il ghiaccio. Come si possa essere così disumani nel tenere in una condizione del genere le persone è inspiegabile. Fare poi gli schizzinosi e i superiori nei confronti deiè abominevole. Frontiere.Confini.Esseri umani.#RottaBalcanica #RestiamoUmani pic.twitter.com/VLciE5Fa0x — Pietro Bartolo (@bartolopietro1) ...

riotta : Biden spiega a Putin che l'era Trump in cui il Cremlino aveva un free pass in America è finita. Stupore nei think t… - UnicoMeridiano : @FrancescoOrdine in un Foggia - Milan del 1981 parte dalla curva una scarpa che finisce in area, arriva un raccatta… - RenatoSouvarine : ...vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore nasca lì un ponte tra me e te..… - frango0o : RT @Andre89boa: @_micheela @MarSte92__ Ci mancherebbe ma se non mi porti a casa un 30 sai dove finisce il cell ? - MarSte92__ : RT @Andre89boa: @_micheela @MarSte92__ Ci mancherebbe ma se non mi porti a casa un 30 sai dove finisce il cell ? -

Ultime Notizie dalla rete : Dove finisce Perugia - Arezzo: 3 - 0 LIVE minuto per minuto

...a Altobelli che senza pensarci troppo calcia di prima intenzione dai 30 metri ma la sfera finisce ... Palese la superiorità sulla fascia sinistra degli umbri dove Favalli e Falzerano creano il "panico". ...

Pigna: ciaspolatore finisce in un canalone per 150 metri sopra Colle Melosa, mobilitazione di soccorsi con l'elicottero 'Grifo 1'

'Non è la prima volta che nella stagione invernale accadono incidenti lungo questo percorso - fanno notare dal Soccorso Alpino Liguria - in una zona dove il sole c'è poche ore al giorno, c'è sempre ...

Dove finisce l'Europa left Dove finisce l’umanità VIDEO Migranti, il confine di Lipa

Pietro Bartolo è uno dei parlamentari italiani, gruppo Pd, i quali hanno avuto problemi dalle autorità locali nella missione per verificare la condizione insostenibile dei migranti nella rotta balcani ...

10.958 tramonti fa uscì “Mediterraneo”

Arrivò nei cinema italiani il 31 gennaio 1991: era ambientato nel passato, durante una guerra, ma non parlava granché né dell'uno né dell'altra ...

...a Altobelli che senza pensarci troppo calcia di prima intenzione dai 30 metri ma la sfera... Palese la superiorità sulla fascia sinistra degli umbriFavalli e Falzerano creano il "panico". ...'Non è la prima volta che nella stagione invernale accadono incidenti lungo questo percorso - fanno notare dal Soccorso Alpino Liguria - in una zonail sole c'è poche ore al giorno, c'è sempre ...Pietro Bartolo è uno dei parlamentari italiani, gruppo Pd, i quali hanno avuto problemi dalle autorità locali nella missione per verificare la condizione insostenibile dei migranti nella rotta balcani ...Arrivò nei cinema italiani il 31 gennaio 1991: era ambientato nel passato, durante una guerra, ma non parlava granché né dell'uno né dell'altra ...