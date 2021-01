Dopo questo teatrino con che coraggio un Governo chiederà ulteriori sacrifici? (Di domenica 31 gennaio 2021) Se i politici italiani fossero davvero preoccupati della pandemia darebbero vita a questo imbarazzante teatrino della crisi di Governo? Eppure, di fronte alle legittime aspettative dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, continuano a usare i classici ritornelli. Il ritornello delle cose da imporre perché “siamo in piena pandemia” ricorda quello di qualche anno fa: ”Ce lo chiede l’Europa”. Sono gli espedienti di una politica che non si assume responsabilità e che è mossa soltanto da istinto di autoconservazione. Il prolungato stallo della politica viene vissuto con indifferenza da moltissimi italiani, che ormai si stanno abituando alla pericolosa idea che si possa fare a meno di un Governo. Sembra quasi che il Paese stia andando avanti nonostante la zavorra della politica. Eppure sono proprio questi momenti di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Se i politici italiani fossero davvero preoccupati della pandemia darebbero vita aimbarazzantedella crisi di? Eppure, di fronte alle legittime aspettative dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, continuano a usare i classici ritornelli. Il ritornello delle cose da imporre perché “siamo in piena pandemia” ricorda quello di qualche anno fa: ”Ce lo chiede l’Europa”. Sono gli espedienti di una politica che non si assume responsabilità e che è mossa soltanto da istinto di autoconservazione. Il prolungato stallo della politica viene vissuto con indifferenza da moltissimi italiani, che ormai si stanno abituando alla pericolosa idea che si possa fare a meno di un. Sembra quasi che il Paese stia andando avanti nonostante la zavorra della politica. Eppure sono proprio questi momenti di ...

