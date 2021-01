Dopo la condanna della Appendino duemila sindaci sostengono l’appello dell’Anci per cambiare il Tuel. Hanno firmato anche Sala, Nardella, Raggi e de Magistris (Di domenica 31 gennaio 2021) La condanna della sindaca di Torino, Chiara Appendino (nella foto), per i fatti di piazza San Carlo (leggi l’articolo), ha provocato una reazione corale e immediata dei sindaci italiani: in duemila, nello spazio di poche ore, Hanno sottoscritto un appello del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per sollecitare il parlamento a una revisione del Tuel. Tra loro i sindaci di Comuni grandi e piccoli, del Sud e del Nord, amministratori di ogni orientamento politico: dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a quello di Milano, Beppe Sala, dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a quello di Cagliari, Paolo Truzzu, dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, al sindaco di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Lasindaca di Torino, Chiara(nella foto), per i fatti di piazza San Carlo (leggi l’articolo), ha provocato una reazione corale e immediata deiitaliani: in, nello spazio di poche ore,sottoscritto un appello del presidente, Antonio Decaro, per sollecitare il parlamento a una revisione del. Tra loro idi Comuni grandi e piccoli, del Sud e del Nord, amministratori di ogni orientamento politico: dalla sindaca di Roma, Virginia, a quello di Milano, Beppe, dal sindaco di Napoli, Luigi de, a quello di Cagliari, Paolo Truzzu, dal sindaco di Firenze, Dario Nar, al sindaco di ...

