Donuts Fit | quelli veri | sani | golosi e leggerissimi da provare assolutamente!

Leggi su chedonna

(Di domenica 31 gennaio 2021) I, la tipica ciambellina americana finemente decorata, in una versione ‘fit’ che conquisterà il palato al primo morso! Scopriamo come prepararli passo dopo passo! Isono senza dubbio l’icona della pausa golosa, quella pausa che sa colorare anche il pomeriggio più uggioso e che sa deliziare sia i grandi che i piccini. Non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it