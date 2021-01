Domenica Live, Arianna David e l’incubo stalking: «Il mio ex mi ha picchiata con una mazza da baseball» (Di domenica 31 gennaio 2021) Arianna David e l’incubo stalking a Domenica Live. «Esco per un paio di mesi con questo ragazzo, nasce una simpatia e a lì è iniziato il disastro. Non ho più vissuto per tre anni». È un racconto da brividi quello di Arianna David a Domenica Live in studio con Barbara D’Urso. «Queste storie le sentivo in tv. Mi reputo una donna di mondo: mi dicevo, come è possibile sia accaduto a me? Mi sono colpevolizzata non sai quanto… Nella vita però, ci sono dei momenti, in cui sei talmente fragile», sottolinea. Arianna David è stata vittima di stalking per anni. Le sue rivelazioni sono dure e dettagliate. Spaventose. «Non potevo più uscire. Ovunque andavo, me lo trovavo dietro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021). «Esco per un paio di mesi con questo ragazzo, nasce una simpatia e a lì è iniziato il disastro. Non ho più vissuto per tre anni». È un racconto da brividi quello diin studio con Barbara D’Urso. «Queste storie le sentivo in tv. Mi reputo una donna di mondo: mi dicevo, come è possibile sia accaduto a me? Mi sono colpevolizzata non sai quanto… Nella vita però, ci sono dei momenti, in cui sei talmente fragile», sottolinea.è stata vittima diper anni. Le sue rivelazioni sono dure e dettagliate. Spaventose. «Non potevo più uscire. Ovunque andavo, me lo trovavo dietro ...

juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - OntheRocks_7 : Non possiamo farle diventare una ricorrenza le live di Jaebeom di domenica? ?? - tempoweb : Cugini di campagna, il dramma di Ivano Michetti: ictus e coma, racconto toccante a #DomenicaLive… - middleton____ : @Lucrezi26552173 Ma domenica live e tempation sono quelli peggiori secondo me perchè opinionista e coppia a tempati… - lisandeeer : RT @matgand77: -7 al Super Bowl: su @DAZN_IT disponibili l'intervista a Giorgio Tavecchio, l'analisi di @RobertoGotta sulla prima donna arb… -