Domenica In | Renato Zero chiama in diretta | Ornella Vanoni non apprezza

(Di domenica 31 gennaio 2021)In,in“Sei un’enorme quercia che fai ombra su tutti noi che siamo degli sfigati” queste le parole di, intervenuto inIn per salutare l’amica. “Sono dalle mie nipotine che stanno facendo un torneo a cavallo, in questo maneggio vicino a Roma” racconta a“È emozionante vedere questi ragazzi che in tempi di Covid i nostri ragazzi trovano la vicinanza con questi animali.” “questa è la mia intervista” intervieneinterrompendo l’amico che con i suoi racconti rischia di ‘rubarle la scena’, ma il cantante non si ...

Renato57515066 : RT @ornella_minafra: @Renato57515066 Lieta domenica Renato. Serenità. ???????????????????????? - ornella_minafra : @Renato57515066 Lieta domenica Renato. Serenità. ???????????????????????? - AiaCampobasso : ?? SERIE C ? PERUGIA - AREZZO ??? Domenica 31 gennaio ore 12.30 ??? Stadio Renato Curi (Perugia) AA1 Antonio Seve… - Renato57515066 : RT @ornella_minafra: @Renato57515066 Serena domenica Renato. Grazie di ?? - ornella_minafra : @Renato57515066 Serena domenica Renato. Grazie di ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Renato

Agenzia ANSA

... è la partita della ventunesima giornata del girone B di Serie C in programma per le ore 12.30 di oggi,31 gennaio 2021, presso lo stadioCuri del capoluogo umbro. Basta dare uno ......urgente dell'arcivescovo monsignorBoccardo alle Comunità parrocchiali , ai Santuari , ai Monasteri , alle Case Religiose e agli uomini e donne di buona volontà, ha indetto per7 ...Una raccolta straordinaria di alimenti per i profughi in Bosnia, nella diocesi di Spoleto-Norcia per domenica 7 febbraio.L'appello dell'arcivescovo Boccardo ...Apre lo Spezia su Dazn, prosegue il Genoa di Sky: domenica di serie A con le squadre di Italiano e Ballardini in campo. DAZN. Il "lunch match" odierno è Spezia-Udinese e viene trasmesso come di consue ...