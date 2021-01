NethipEdien2000 : RT @tempoweb: #OrnellaVanoni fa impazzire #MaraVenier: scelofanalo! Gag a #DomenicaIn #31gennaio - marcoluci1 : RT @tempoweb: #OrnellaVanoni fa impazzire #MaraVenier: scelofanalo! Gag a #DomenicaIn #31gennaio - tempoweb : #OrnellaVanoni fa impazzire #MaraVenier: scelofanalo! Gag a #DomenicaIn #31gennaio - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Domenica In, Ornella Vanoni tra Covid e depressione: «Un anno al buio, senza accendere mai la luce. Sono stata sola» https://t… - leggoit : Domenica In, Ornella Vanoni tra Covid e depressione: «Un anno al buio, senza accendere mai la luce. Sono stata sola» -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Ornella

Mara Venier: un commosso ricordo in chiusuraIn è andato in onda quest'oggi con moltissimi ospiti, che hanno voluto raccontarsi ai microfoni della padrona di casa Mara Venier. Da...IN:Vanoni e la depressione e il Covid Poi il tono della cantante si è fatto più serio e ha parlato in studio della sua , della sua solitudine che l'ha spinta a prendere dei farmaci: ...Arianna David, l'ex Miss Italia, arriva nello studio di Domenica Live mostrando delle foto con lividi sul mento: «Questa è ...Il neologismo sfoderato da Ornella Vanoni nella puntata di oggi, 31 gennaio, di Domenica In manda in visibilio i social. Il video che ...