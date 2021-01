Domenica In, Ornella Vanoni tra Covid e depressione: «Un anno al buio, senza accendere mai la luce. Sono stata sola» (Di domenica 31 gennaio 2021) Ornella Vanoni è tornata ospite a Domenica In. Ed è stato subito show: «Non mi piace essere la regina, Troppi impegni, troppi problemi», ha esordito da Mara venier. «E cosa ti senti?» ha replicato la conduttrice di Domenica In: «Mi sento una persona che ha fatto una carriera partita dal teatro, e poi musica con cantautori e un disco in america con i più grandi jazzisti del mondo. Insomma, Sono soddisfatta di tutte le cose che ho fatto, pur con la timidezza e la paura dei primi tempi. Ora tutto questo è passato e io mi occupo degli altri, non di me stessa» ha dichiarato. Poi il tono della cantante si è fatto più serio e ha parlato in studio della sua depressione, della sua solitudine che l’ha spinta a prendere dei farmaci: «Non dormivo mai, per questo poi uno prende le pillole». ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021)è tornata ospite aIn. Ed è stato subito show: «Non mi piace essere la regina, Troppi impegni, troppi problemi», ha esordito da Mara venier. «E cosa ti senti?» ha replicato la conduttrice diIn: «Mi sento una persona che ha fatto una carriera partita dal teatro, e poi musica con cantautori e un disco in america con i più grandi jazzisti del mondo. Insomma,soddisfatta di tutte le cose che ho fatto, pur con la timidezza e la paura dei primi tempi. Ora tutto questo è passato e io mi occupo degli altri, non di me stessa» ha dichiarato. Poi il tono della cantante si è fatto più serio e ha parlato in studio della sua, della sua solitudine che l’ha spinta a prendere dei farmaci: «Non dormivo mai, per questo poi uno prende le pillole». ...

ilmerda_ : Comunque Ornella Vanoni che mima un colpo di sonno mentre parla Renato Zero è stato l’apice della giornata ??… - TweetNotizie : Domenica In, Ornella Vanoni tra Covid e depressione: «Un anno al buio, senza accendere mai la luce. Sono stata sola» - MagTua : #OrnellaVanoni: “Ho avuto il #Covid, è stata una tragedia” - Tua City Mag - infoitcultura : Ornella Vanoni, Antonella Clerici e Caterina Balivo a “Domenica In” - infoitcultura : Domenica In, Ornella Vanoni si racconta: la depressione e l’amore con Gino Paoli -