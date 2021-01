Domenica In | Ornella Vanoni si racconta | la depressione e l’amore con Gino Paoli

(Di domenica 31 gennaio 2021) Mara Venier torna con una nuova puntata diIn ricca di sorprese e di grandi ospiti: ad aprire l’appuntamento del 31 gennaio, dopo la consueta parentesi dedicata all’attualità, è stata. L’artista ha affrontato numerosi argomenti, ripercorrendo la sua carriera e presentando il suo ultimo lavoro. Ma ha anche parlato del grande problema della salute mentale. In passato, laha sofferto a lungo di. Più volte ha combattuto la difficile battaglia contro la malattia mentale, ed è sempre riuscita a rialzarsi, nonostante le diverse ricadute: “Quando vai in, dipende da come ci vai e da come ne esci” – hato, ricordando alcuni dei momenti più difficili – “Nei periodi della ...

Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: Nuovo appuntamento con #DomenicaIn, dalle 14 su @RaiUno con Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi: @OrnellaVanoni, @anto… - iemme_iemme : « Le diagnosi della Domenica by Ornella » nuova rubrica di #DomenicaIn - RecensiamoMusic : Mario Biondi e Ornella Vanoni ospiti di “Domenica In” domenica 31 gennaio 2021 - angelofavignan : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ORNELLA VANONI, ANTONELLA CLERICI E IL RITORNO DI CATERINA BALIVO - danielastazi : RT @Raiofficialnews: Nuovo appuntamento con #DomenicaIn, dalle 14 su @RaiUno con Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi: @OrnellaVanoni, @anto… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Ornella

(Aggiornamento di Emanuela Longo)Vanoni aInVanoni è una delle grandi protagoniste della puntata di oggi diIn . La cantante, ospite di Mara Venier , sarà al ...Ed è subitoVanoni - show. Lo spettacolo è quello che la cantante offre aIn , il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi,31 gennaio. Incontenibile, ...In studio a Domenica In, Ornella Vanoni interviene nel corso del consueto talk sull’emergenza sanitaria. Successivamente, trovatasi a tu per tu con Mara Venier, apre il suo cuor ...Ornella Vanoni a Domenica In ha chiuso con la depressione, è voglia di vivere, è la felicità di avere la sua età, è ancora e sempre musica. La Vanoni ha superato il covid ma molto altro. Al telefono p ...