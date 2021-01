Domenica In: Kabir Bedi si lascia andare a supposizioni sul covid in India (Di domenica 31 gennaio 2021) Durante la “Domenica In” di Mara Venier, Kabir Bedi ha raccontato gli effetti del covid in India suggerendo rimedi alternativi per evitarlo Nella parte iniziale di “Domenica In”, Mara Venier ha dato spazio al consueto appuntamento Domenicale con l’approfondimento sul coronavirus e i vaccini. Sempre con la presenza di esperti medici e professionisti, la conduttrice della Domenica pomeriggio di Rai Uno ha scelto di avere in collegamento anche volti noti che non abitano al momento in Italia per raccontare come gli altri paesi hanno reagito e stanno reagendo al covid. Oltre Alessandra Martines, è stato invitato Kabir Bedi, il Sandokan mai dimenticato per intenderci. Direttamente da Mumbai, l’attore ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Durante la “In” di Mara Venier,ha raccontato gli effetti delinsuggerendo rimedi alternativi per evitarlo Nella parte iniziale di “In”, Mara Venier ha dato spazio al consueto appuntamentole con l’approfondimento sul coronavirus e i vaccini. Sempre con la presenza di esperti medici e professionisti, la conduttrice dellapomeriggio di Rai Uno ha scelto di avere in collegamento anche volti noti che non abitano al momento in Italia per raccontare come gli altri paesi hanno reagito e stanno reagendo al. Oltre Alessandra Martines, è stato invitato, il Sandokan mai dimenticato per intenderci. Direttamente da Mumbai, l’attore ha ...

